Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июля 2020 года: больше 200 выздоровевших за день
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 23 июля зарегистрировали 129 новых случаев. Всего 10757 южноуральцев заболели новой инфекцией, 3526 из них находятся под наблюдением врачей.
Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 23 июля
За сутки из больниц выписали еще 253 человека. В регионе уже 6960 пациентов переболели COVID-19.
За прошедший день погибло трое заболевших. У всех умерших были тяжелые хронические заболевания:
— пациентка, 63 года: сахарный диабет со множественными осложнениями, гипертоническая болезнь;
— пациентка, 72 года: сахарный диабет, диабетическая макроангиопатия;
— пациентка, 72 года: острое нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU