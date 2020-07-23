Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июля 2020 года: больше 200 выздоровевших за день

23 Июль 2020 2020-07-23T11:47:04+03:00

Публикуем последние данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области

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Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 23 июля зарегистрировали 129 новых случаев. Всего 10757 южноуральцев заболели новой инфекцией, 3526 из них находятся под наблюдением врачей.

Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 23 июля 00:00 00:00

За сутки из больниц выписали еще 253 человека. В регионе уже 6960 пациентов переболели COVID-19.

За прошедший день погибло трое заболевших. У всех умерших были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 63 года: сахарный диабет со множественными осложнениями, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 72 года: сахарный диабет, диабетическая макроангиопатия;

— пациентка, 72 года: острое нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU