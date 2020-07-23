У жительницы Челябинска нашли больше килограмма героина
В центре Челябинска полицейские задержали 48-летнюю женщину с героином. В ходе обысков у нее дома нашли еще 300 свертков наркотика. Общий вес изъятого составил около 1,7 кг.
— Установлено, что женщина планировала сбыть наркотик на территории областного центра путем организации тайников-закладок в различных районах города, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Женщину взяли под стражу, возбуждены уголовные дела за «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Покушение на преступление» (ч. 4 и 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 УК РФ).
Максимальная санкция указанной статьи — лишение свободы вплоть до пожизненного. Однако, как известно, к женщинам столь строгая мера не применяется. Также полицейским предстоит установит ее подельников.
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ИСТОЧНИК KP.RU