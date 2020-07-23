2020-07-23T10:52:37+03:00
Происшествия

У жительницы Челябинска нашли больше килограмма героина

Она успела расфасовать его для будущих «закладок»
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Полицейским предстоит найти подельников задержаннойПолицейским предстоит найти подельников задержаннойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В центре Челябинска полицейские задержали 48-летнюю женщину с героином. В ходе обысков у нее дома нашли еще 300 свертков наркотика. Общий вес изъятого составил около 1,7 кг.

— Установлено, что женщина планировала сбыть наркотик на территории областного центра путем организации тайников-закладок в различных районах города, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Женщину взяли под стражу, возбуждены уголовные дела за «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Покушение на преступление» (ч. 4 и 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 УК РФ).

Максимальная санкция указанной статьи — лишение свободы вплоть до пожизненного. Однако, как известно, к женщинам столь строгая мера не применяется. Также полицейским предстоит установит ее подельников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что и требовалось доказать: журналист КП-Челябинск получила результаты бесплатного теста на антитела к COVID-19
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
В челябинском тубдиспансере рассказали, как спасали пациентов «красной зоны» во время потопа
Трудности перевоза: Райффайзенбанк выяснил, что пугает россиян при переезде на юг
У жительницы Челябинска нашли больше килограмма героина
Коронавирус в Курганской области: установлены причины смерти семи человек
Чиновников заподозрили в сговоре при строительстве гранитной набережной в Челябинске
В Челябинской области погибли три женщины, зараженные коронавирусом
В Челябинской области определены районы, куда поставят новые водовозы
Представителю скандального автосалона огласили приговор за взятку полицейскому в полмиллиона
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июля 2020 года: больше 200 выздоровевших за день
Спички, булочка, диван, аптека: за какие покупки по кредитке «Кэшбэк на всё» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги