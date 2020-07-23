2020-07-23T13:57:23+03:00
Спорт

Легионер челябинского «Трактора» рассказал, почему до сих пор ходит с iPhone 7

А также почему не хочет в НХЛ
Алексей МИКУШИН
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Лукаш Седлак получил от болельщиков "Приз зрительских симпатий". Фото ХК "Трактор".Лукаш Седлак получил от болельщиков "Приз зрительских симпатий". Фото ХК "Трактор".
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Не разбрасываться деньгами, а думать о будущем. Чешский форвард «Трактора», обладатель «Приза зрительских симпатий» Лукаш Седлак рассказал о планировании финансов. Ему важно, чтобы после завершения карьеры семья не осталась ни с чем.

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— Везде есть ребята, которые, только получив зарплату, спускают ее на дорогую одежду или часы, покупают люксовые машины. Это их право, не собираюсь их за это осуждать, — рассказал он изданию «БИЗНЕС Online».

Легионер до сих пор ходит с седьмым iPhone.

— А смысл менять телефон, который до сих пор хорошо работает? Я вообще не любитель тратить деньги на телефоны, машины.

Седлак отметил, что рад заключению нового трехлетнего контракта с «Трактором», и что ему нравится Челябинск. У него уже есть здесь любимые места. А вот за океан он уже не стремится.

— Наверное, я уже закрыл эту дверь для себя. Каждый год в НХЛ едут лучшие молодые игроки, и конкурировать с ними все сложнее. В «Тракторе» я играю в первой тройке и большинстве, получаю много игрового времени, и мне уже не хочется бороться за то, чтобы просто попасть в состав клуба НХЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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