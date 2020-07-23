2020-07-23T13:33:41+03:00
Общество

Ведьму из Челябинской области посадили за мошенничество в Сибири

Обещая снять порчу, она «избавила» жертву от круглой суммы денег
Ирина ФАДЮШИНА
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Женщина зарегистрировалась под ником «Ведьма 48»Женщина зарегистрировалась под ником «Ведьма 48»Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ноябрьске суд внес приговор 56-летней жительнице Челябинской области. Женщина зарегистрировалась в приложении «Друг вокруг» под псевдонимом «Ведьма 48» и предлагала погадать.

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На объявление откликнулась жительница Ноябрьска. Гадалка предложила ей снять порчу.

— Так называемые сеансы «снятия порчи» мошенница проводила на протяжении полугода. Под влиянием обмана жительница Ноябрьска за все это время перевела подсудимой денежные средства на общую сумму около 300 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

За мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) «ведьме» дали 1,6 года колонии. Женщину взяли под стражу прямо в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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