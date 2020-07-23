5,8 сантиметров: Челябинск попал в топ-3 самых бородатых городов России
Известная федеральная сеть барбершопов провела любопытную экспертизу. Парикмахеры, основываясь на своих измерениях, составили рейтинг топ-10 «городов-бородачей» России. Учитывали среднюю длину бороды жителей.
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Как пишет «Южноуральская панорама», что самые бородатые — жители Новосибирска. Они не стригут бороды короче 6,3 см. Зато следом за сибиряками идет Челябинск. Южноуральцы не намного отстали — у них бороды длиной в среднем 5,8 см. Следом за челябинцами идут жители Санкт-Петербурга (5,2 см), далее — Красноярск, Москва, Екатеринбург, Самара, Омск, Казань и Ростов-на-Дону.
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ИСТОЧНИК KP.RU