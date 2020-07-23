5,8 сантиметров: Челябинск попал в топ-3 самых бородатых городов России

23 Июль 2020 2020-07-23T14:27:26+03:00

Мало отрастить бороду. За ней еще и ухаживать надо Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Известная федеральная сеть барбершопов провела любопытную экспертизу. Парикмахеры, основываясь на своих измерениях, составили рейтинг топ-10 «городов-бородачей» России. Учитывали среднюю длину бороды жителей.

Почему челябинцы пошли сдавать тесты на антитела к коронавирусу и как долго держится иммунитет 00:00 00:00

Как пишет «Южноуральская панорама», что самые бородатые — жители Новосибирска. Они не стригут бороды короче 6,3 см. Зато следом за сибиряками идет Челябинск. Южноуральцы не намного отстали — у них бороды длиной в среднем 5,8 см. Следом за челябинцами идут жители Санкт-Петербурга (5,2 см), далее — Красноярск, Москва, Екатеринбург, Самара, Омск, Казань и Ростов-на-Дону.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU