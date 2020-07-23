В Челябинской области назвали топ-10 популярных книг среди осужденных
В Челябинской области назвали ТОП-10 самых популярных книг среди заключенных Южного Урала. Рейтинг составил региональный ГУФСИН на основе часто выбираемых литературных произведений для чтения:
1. Федор Достоевский – «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»
2. Михаил Булгаков – «Мастер и Маргарита»
3. Виктор Гюго – «Отверженные»
4. Александр Дюма – «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо»
5. Дарья Донцова – «Небо в рублях»
6. Александра Маринина – «Закон трех отрицаний»
7. Валентин Пикуль – «Фаворит»
8. Клайв Льюис – «Хроники Нарнии»
9. Роберт Стивенсон – «Остров сокровищ»
10. Пауло Коэльо – «Алеф».
В пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области сообщили, что вкусы читателей в разных колониях могут отличаться. Так, в мужских колониях обычно выбирают фантастику и детективы. А в женских тюрьмах тяготеют к романам о любви и приключениям с элементами детективного жанра.
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ИСТОЧНИК KP.RU