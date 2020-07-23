В Челябинской области назвали топ-10 популярных книг среди осужденных

23 Июль 2020 2020-07-23T15:14:05+03:00

Список книг составили на основе данных, которые предоставили библиотекари исправительных учреждений. Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Выяснилось, что больше всего заключенные предпочитают классическую русскую литературу

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В Челябинской области назвали ТОП-10 самых популярных книг среди заключенных Южного Урала. Рейтинг составил региональный ГУФСИН на основе часто выбираемых литературных произведений для чтения:

1. Федор Достоевский – «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»

2. Михаил Булгаков – «Мастер и Маргарита»

3. Виктор Гюго – «Отверженные»

4. Александр Дюма – «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо»

5. Дарья Донцова – «Небо в рублях»

6. Александра Маринина – «Закон трех отрицаний»

7. Валентин Пикуль – «Фаворит»

8. Клайв Льюис – «Хроники Нарнии»

9. Роберт Стивенсон – «Остров сокровищ»

10. Пауло Коэльо – «Алеф».

В пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области сообщили, что вкусы читателей в разных колониях могут отличаться. Так, в мужских колониях обычно выбирают фантастику и детективы. А в женских тюрьмах тяготеют к романам о любви и приключениям с элементами детективного жанра.

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ИСТОЧНИК KP.RU