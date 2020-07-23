Погода в Челябинске на 24 июля 2020: еще одни дождливые сутки

23 Июль 2020 2020-07-23T15:50:31+03:00

Какой будет погода в Челябинске 24 июля 2020 года

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24 июля 1790 года впервые в истории человечества документально зафиксировали падение метеорита на Землю. Случилось это во Франции, в городке Барботан. Документ составили местные власти. А ученые — возмущенно смеялись, посчитав случай народными сказками. Не все челябинцы и теперь верят в Челябинский метеорит. Скептики поговаривают о военных учениях и пришельцах. А мы расскажем вам, какой будет погода в Челябинске в пятницу. 24 июля 2020 года. Наш прогноз — сущая правда.

Синоптики Челябинского гидрометцентра предупреждают, что город ждут дождливые сутки. В ночь на пятницу, 24 июля, +13...+15 градусов, днем +23...+25. В городе облачно с прояснением, небольшие дожди.

Отдельные порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Несмотря на это до семи часов вечера пятницы в Челябинске объявлен режим НМУ.

Такой будет погода в Челябинске 24 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU