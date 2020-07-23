Известный бард Митяев посвятил музыкальный клип челябинскому монастырю

23 Июль 2020 2020-07-23T16:16:40+03:00

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Известный бард и уроженец Челябинска Олег Митяев сделал клип к своей песне «Аннушка». Он посвятил произведение Одигитриевскому женскому монастырю, который разрушили в годы Советской власти.

Музыкальный клип начинается с документальных кадров прошлого века, когда к власти пришли коммунисты. Затем сюжет постепенно переходит в настоящее время. Зрителю показывают виды Ленинского района Челябинска, где особое внимание уделяется скверу «Семейный» возле пруда «Девичьи слезы». Именно там когда-то стоял разрушенный женский монастырь.

Новый клип не прошел мимо внимания Одигитриевского женского монастыря, который, кстати, восстановили в 2015 году. Они выразили благодарность Олегу Митяеву на своем официальном сайте.

— Клип получился добрым, романтичным, светлым и по своему характеру очень созвучным с песней, исполненной от сердца, любящего свою Родину. Ретро-кадры вместе с пением сестер лаконично передают атмосферу дореволюционной эпохи. Уникальные панорамные виды цветущей "Плодушки" прекрасно иллюстрируют нашу общую мечту о Райском Саде. Детские лица радуют своей чистотой и искренней верой в чудеса, — написали на сайте монастыря.

Отметим, что автором задумки и режиссером стал житель Челябинска Алексей Тетюев. Он является педагогом театрального отделения студии Олега Митяева.

Клип Олега Митяева.Премьера! Олег Митяев - "Аннушка" (Клип) Стихи Олега Митяева, музыка Сергея Миклашевского. Автор идеи и режиссер-Алексей Тетюев, видеооператор-Сергей Сметанин, Постпродакшн-Август Видео Студия. Песня посвящена Челябинскому Одигитриевскому женскому монастырю, разрушенному в годы Советской власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU