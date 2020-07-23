«Уродования города больше не будет»: в Челябинске завершают благоустройство вдоль Меридиана

23 Июль 2020 2020-07-23T18:19:25+03:00

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Автодорога «Меридиан» одна из крупнейших в Челябинске. Ее нередко называют «южными воротами» города. Каждый день по ней проезжает сотни горожан и гостей города. До недавнего времени «Меридиан» выглядел непривлекательно. Километры асфальта и ни одного ухоженного островка зелени. Сегодня, 23 июля, заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов смог оценить состояние преобразившейся дороги.

Всего на проект выделено 48 млн рублей. Проект предполагает изменения на трех транспортных развязках. Благоустройство пересечения автодороги с улицей Новороссийской обойдется в 13 млн рублей, развязка с Троицким Трактом — в 17, а украшение пересечения Меридиана с улицей Дзержинского в 18 млн. рублей.

На проект выделено 48 млн. рублей

Главным элементом дизайна станут лиственницы и ели, их высадят более сотни. Картину уральского пейзажа дополнят ландшафтные валуны. Местами участки будут покрыты рулонным газоном. Между деревьями появятся кустарники, а по периметру из них будет создана живая изгородь из можжевельника, барбариса и кизильника. Самые высокие насаждения осветит декоративно-художественная подсветка из четырех цветов.

Композиция будет освещена декоративной подсветкой

— Мы предусматриваем здесь защищенные светильники, оборудованные противовандальными системами безопасности, а также видеонаблюдение. Сигнал будет выведен в ЕДДС города Челябинска и в комитет дорожного хозяйства, — отмечает Максим Куляшов.

По словам коммерческого директора группы компаний «Газоны Урала» Алексея Глагольева, главной особенностью этого проекта стала укладка технического бордюра, необходимого для отделения дороги от зеленых насаждений.

На данный момент ведутся работы по выравниванию рельефа

На пересечении Меридиана с Троицким трактом беспорядочно росли вязы. Изначально в проекте благоустройства этой развязки предлагали высадить однолетние цветники. Концепцию отклонил губернатор области Алексей Текслер. Так, архитекторам удалось сохранить молодые вязы и вписать их в схему проекта.

— Мы подрезали верхушки, самые кончики, чтобы крона могла стать пышной. Никакой пеньковой обрезки, никакого уродования нашего города в Челябинске больше не будет, ну, по крайней мере, на наших подрядах, — заявил Глагольев.

Композицию подстроили под выросшие вязы

Обслуживать деревья подрядчик будет обязан в течение всего следующего года. Напомним, что администрацией города было запланировано ландшафтное украшение семи транспортных развязок. Это упомянутые выше развязки на Меридиане, а также три участка по дороге из аэропорта.

Все работы по благоустройству планируется завершить к сентябрю

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ИСТОЧНИК KP.RU