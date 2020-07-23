Закупками челябинского колледжа заинтересовалась прокуратура

23 Июль 2020 2020-07-23T17:17:56+03:00

Если вина колледжа будет очевидна, то будет заведено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В Челябинске прокуратура Советского района совершила проверку расходовании бюджетных средств ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж». Они выяснили, что образовательное учреждение в 2019 году заключили контракты на покупку материальных запасов. Однако 20% этих закупок были сделаны по завышенным ценам. Также надзорное ведомство установило, что при проведении аукционов колледж рассматривал предложения от фирм, которые прекратили свою деятельность еще в 2011-2016 годах.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, контракты, которые заключило учреждение, привели к неэффективному расходованию бюджетных средств колледжа. В итоге, общий ущерб, по мнению надзорного ведомства, составил не менее 660 тысяч рублей.

Материалы проверки прокуратуры уже были направлены в территориальный отдел УМВД. Там будет решаться вопрос об возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 159 УК РФ ( мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Ход проверки поставлен прокуратурой на контроль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU