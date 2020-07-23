Закупками челябинского колледжа заинтересовалась прокуратура
В Челябинске прокуратура Советского района совершила проверку расходовании бюджетных средств ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж». Они выяснили, что образовательное учреждение в 2019 году заключили контракты на покупку материальных запасов. Однако 20% этих закупок были сделаны по завышенным ценам. Также надзорное ведомство установило, что при проведении аукционов колледж рассматривал предложения от фирм, которые прекратили свою деятельность еще в 2011-2016 годах.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, контракты, которые заключило учреждение, привели к неэффективному расходованию бюджетных средств колледжа. В итоге, общий ущерб, по мнению надзорного ведомства, составил не менее 660 тысяч рублей.
Материалы проверки прокуратуры уже были направлены в территориальный отдел УМВД. Там будет решаться вопрос об возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 159 УК РФ ( мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
Ход проверки поставлен прокуратурой на контроль.
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ИСТОЧНИК KP.RU