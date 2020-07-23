Завысили стоимость детского сада на несколько миллионов: в Челябинской области осудили предпринимателя и эксперта-оценщика

23 Июль 2020 2020-07-23T18:08:30+03:00

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В Челябинской области Миасский городской суд вынес приговор в отношении предпринимателя Раисы Бровченко и эксперта-оценщика Сергея Богатырева. Их признали виновными в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), которое было связано с приобретением здания детского сада по завышенной цене. Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, подсудимые получили 4 года колонии общего режима.

— Следствием и судом установлено, что в 2017 году в городе Миасс Бровченко на основании оценки, подготовленной Богатыревым, продала муниципалитету по завышенной стоимости принадлежащее ей здание, под размещение детского сада. Должностные лица органов местного самоуправления приобрели данное здание за сумму более 24 млн рублей из средств областного бюджета, причинив ущерб в сумме более 16 млн рублей, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что это не все фигуранты дела, связанного с продажей детского сада. Ранее был признан виновным экс-глава Миасса Геннадий Васьков. Его осудили за превышение должностных полномочий и покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч.3 ст.30, ч.5 ст. 290 УК РФ). Также в мошенничестве были признаны виновными начальник отдела дошкольного образования МКУ «Образование» Татьяна Биева, депутат городского собрания Николай Рындин и директор коммерческой организации Олег Клевлянник. По версии следствия, они подготовили подложные документы о стоимости объекта недвижимости, на основании которых здание в дальнейшее было приобретено муниципалитетом по завышенной стоимости.

Таким образом, экс-глава Миасса Геннадий Васьков получил 3,5 года колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Начальник отдела МКУ «Образование» Татьяна Биева лишилась свободы на 2 года. Свое наказание она будет отбывать в колонии общего режима. А депутат городского собрания Николай Рындин и директор коммерческой организации Олег Клевлянник получили условный срок в 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU