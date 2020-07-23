2020-07-23T18:48:33+03:00
Общество

В Челябинске во время пожара в своем доме погиб садовод

Мужчина отравился продуктами горения
Рустам ЯХИН
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Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: bezopasnost112.ruСейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: bezopasnost112.ru
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В Челябинске в СНТ «Станкостроитель – 2» произошел пожар в среду, 22 июля. Пламенем охватило дом на одном из садовых участков. В результате инцидента погиб 51-летний мужчина. По предварительным данным, его смерть была связана с отравлением продуктами горения.

— Информация о возгорании поступила в ЕДДС-112 в 13:05 от диспетчера 3-го пожарно-спасательного отряда. После, специалисты дежурно-диспетчерского центра провели оповещение экстренных и оперативных служб города согласно действующим алгоритмам, — рассказали в пресс-службе городского управления безопасности жизнедеятельности.

На место происшествия выезжали 4 пожарных расчета. В 13:47 они уже потушили возгорание. Сейчас выясняются все обстоятельства возникновения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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