В Челябинске сбили школьницу, переходившую дорогу на красный сигнал светофора

24 Июль 2020 2020-07-24T08:00:18+03:00

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Авария произошла накануне напротив дома № 151 по улице Братьев Кашириных. По данным ГИБДД, 14-летняя девочка переходила дорогу по по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В этот момент по дороге ехал автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился 33-летний мужчина. Он не успел вовремя остановиться, чтобы избежать аварии, и сбил девочку.

— В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована, — сообщили в ГИБДД.

В момент аварии школьница прогуливалась по улице, взрослых рядом с ней не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU