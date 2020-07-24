Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 24 июля 2020 года: число пациентов стабильно увеличивается
По данным Минздрава Челябинской области на утро 24 июля в регионе зафиксировано 10891 случай заболевания COVID-19. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 134 человека.
При этом из региональный больниц выписали 123 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 7083 пациента. Еще 3534 заболевших продолжают лечение.
Среди умерших за прошедшие сутки три человека. У каждого из них коронавирус был сопутствующим заболеванием, причиной смерти явилась другая болезнь:
— злокачественное новообразование — мужчина, 64 года;
— атеросклеротическая болезнь сердца — женщина, 67 лет;
— лимфома, гипертоническая болезнь — женщинаа, 67 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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