2020-07-24T11:18:38+03:00
Общество

«Дети сейчас неуправляемые»: в Кургане засняли, как мать выгуливает ребенка на поводке

Другие родители поддерживают нестандартный подход
Ангелина ЗАКИРОВА
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Один браслет от поводка мама надела на свою руку, а другой — на руку мальчика. Фото: кадр из видео 45.ruОдин браслет от поводка мама надела на свою руку, а другой — на руку мальчика. Фото: кадр из видео 45.ru
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В городских пабликах Кургана разлетелось видео, на котором мать ведет сына по улице на детском поводке. Удивленная гостья города сняла необычную прогулку на телефон.

Женщина ведет ребёнка на поводке.

На кадрах видно, что женщина прикрепила один конец поводка на свою руку, а другой — на руку сына. И спокойно идет, зная, что мальчик не выбежит на дорогу.

Автор видео признается, что впервые видит такое, но понимает мать, которая пытается уследить за непоседой.

Пользователи соцсетей поддержали нестандартный родительский подход. Некоторые признаются, что сами пользуются детским поводком:

— Ни чего кошмарного тут нет, многие дети сейчас не управляемые, они думают, что все знают и с ними ни чего не случиться. Это, я так думаю, в целях его же безопасности.

— Народ вы что, это нормально, у нас шлейка детская была специальная, в Рязани жили и ходили так, и все нормально было. Когда сюда приехали, на нас тоже смотрели коса. А это специально детский браслет, который одевается на руку маме и ребенку, для того чтоб он далеко не убегал, это ради безопасности.

— В Челябинске, когда дочери было 1.6-2 года, тоже носили такое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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