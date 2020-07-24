2020-07-24T13:54:00+03:00
Общество

Из Челябинска в Москву запустят дополнительный поезд

Отправиться в столицу можно уже завтра
Сергей СОТНИКОВ
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Поезд будет ходить раз в четыре дняПоезд будет ходить раз в четыре дня
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Дополнительный поезд, следующий по маршруту ЧелябинскМосква, запустят уже с завтрашнего дня. Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, он будет проходить через Курган, Екатеринбург и Казань.

Согласно расписанию, уехать на поезде №181/182 можно будет один раз в четыре дня. Из Челябинска он отправится в 16:45 по местному времени 25, 29 июля; 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа; 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27 сентября и 01 октября. Обратно из Москвы: 27, 31 июля; 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28 августа; 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29 сентября и 03 октября в 18:50.

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— В составе предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские и женские купе, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД. — Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе.

Все желающие могут приобрести билеты на сайте РЖД и в кассах железнодорожного вокзала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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