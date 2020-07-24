«Будешь лежать и умирать»:в Кургане пьяный мужчина уселся посреди оживленной дороги

24 Июль 2020 2020-07-24T13:21:15+03:00

Сам мужчина не смог выбраться из ловушки. Фото: кадр из видео Александра Романова

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В Кургане пьяный мужчина оказался на дороге и чуть не попал под колеса. Инцидент произошел на улице Куйбышева возле остановки «ЗДС». Неравнодушный прохожий спас бедолагу от верной смерти, а водителей от уголовной статьи.

Курган. Остановка «ЗДС». Пьяный мужчина чуть не попал под колеса .

На кадрах видно, что мужчина в неадекватном состоянии и не может самостоятельно уйти с проезжей части, где, не сбавляя скорости, проносятся автомобили. Он пытается встать, но гравитация беспощадно возвращает его в горизонтальное положение. Водители равнодушно проезжают, а пешеходы не спешат рисковать жизнью ради него.

Видео попало в соцсети. Возмущенные пользователи начали осуждать автора ролика Александра Романова. Якобы он вместо того, чтобы помочь мужчине, снимал его на камеру:

— Ну что вы за люди? Человек невменяемый, подойдите, уведите оттуда.

— Будешь лежать и умирать, но вместо помощи станешь главным героем какого-нибудь дурацкого фильма.

Однако Александр спас героя видео, только это осталось за кадром.

— Вышел на дорогу, для того чтобы он не пострадал и водители не пострадали от его действий. Я сам до такого состояния не напиваюсь! — рассказывает спаситель Александр Романов.

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ИСТОЧНИК KP.RU