В Челябинске мужчина решил избавиться от кошек, выбросив их из окна
Об ужасающей истории рассказал челябинский ветеринар Баграт Агажанов. В одной из семей южноуральской столицы родился первенец. Маленький ребенок все тащит в рот, поэтому глава семьи решил избавиться от двух кошек. Он взял питомцев и выбросил их со второго этажа.
Тогда хозяйка взяла кошек и привезла в ветеринарную клинику с просьбой усыпить животных.
— Мы уговорили женщину не делать эвтаназию, она подписала отказ, — написал Баграт Агажанов в своем Инстаграме. — Кошки ужасно напуганы, тяжело дышат, ничего не едят, но они абсолютно здоровы.
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Серую кошку зовут Ассоль, ей три года, а черной Грейси — два. Теперь клиника ищет для животных нового хозяина. Пока напуганные кошки находятся под присмотром ветеринаров.
В Челябинске мужчина выбросил двух кошек из окна.Видео: instagram.com/dobriyhvost
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ИСТОЧНИК KP.RU