В Челябинске мужчина решил избавиться от кошек, выбросив их из окна

24 Июль 2020 2020-07-24T13:55:34+03:00

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Об ужасающей истории рассказал челябинский ветеринар Баграт Агажанов. В одной из семей южноуральской столицы родился первенец. Маленький ребенок все тащит в рот, поэтому глава семьи решил избавиться от двух кошек. Он взял питомцев и выбросил их со второго этажа.

Тогда хозяйка взяла кошек и привезла в ветеринарную клинику с просьбой усыпить животных.

— Мы уговорили женщину не делать эвтаназию, она подписала отказ, — написал Баграт Агажанов в своем Инстаграме. — Кошки ужасно напуганы, тяжело дышат, ничего не едят, но они абсолютно здоровы.

Как помочь домашним питомцам пережить жару, — ветеринар Карен Даллакян 00:00 00:00

Серую кошку зовут Ассоль, ей три года, а черной Грейси — два. Теперь клиника ищет для животных нового хозяина. Пока напуганные кошки находятся под присмотром ветеринаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/792385" frameborder="0"></iframe> В Челябинске мужчина выбросил двух кошек из окна.Видео: instagram.com/dobriyhvost

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ИСТОЧНИК KP.RU