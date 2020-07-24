2020-07-24T13:55:34+03:00
Общество

В Челябинске мужчина решил избавиться от кошек, выбросив их из окна

Такое решение глава семьи принял после рождения ребенка
Сергей СОТНИКОВ
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Фото: кадр из видео клиники "Добрый хвост"Фото: кадр из видео клиники "Добрый хвост"
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Об ужасающей истории рассказал челябинский ветеринар Баграт Агажанов. В одной из семей южноуральской столицы родился первенец. Маленький ребенок все тащит в рот, поэтому глава семьи решил избавиться от двух кошек. Он взял питомцев и выбросил их со второго этажа.

Тогда хозяйка взяла кошек и привезла в ветеринарную клинику с просьбой усыпить животных.

— Мы уговорили женщину не делать эвтаназию, она подписала отказ, — написал Баграт Агажанов в своем Инстаграме. — Кошки ужасно напуганы, тяжело дышат, ничего не едят, но они абсолютно здоровы.

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Серую кошку зовут Ассоль, ей три года, а черной Грейси — два. Теперь клиника ищет для животных нового хозяина. Пока напуганные кошки находятся под присмотром ветеринаров.

В Челябинске мужчина выбросил двух кошек из окна.Видео: instagram.com/dobriyhvost

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ИСТОЧНИК KP.RU

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