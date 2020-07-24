Больше тысячи бутылок: в доме у челябинца полицейские нашли нелегальный алкоголь

24 Июль 2020 2020-07-24T13:52:44+03:00

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Сотрудники полиции Челябинска обнаружили в доме у местного жителя свыше 1300 бутылок водки. 47-летний мужчина живет в Металлургическом районе. На всех обнаруженных бутылках не было маркировки, а общая стоимость алкоголя составляет не меньше 400 тыс. рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Максимальное наказание, которое грозит задержанному — лишение свободы сроком до шести лет.

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Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Найденный алкоголь у него изъяли, поэтому употребить или продать нелегальную водку теперь не получится.

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ИСТОЧНИК KP.RU