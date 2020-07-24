ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%

24 Июль 2020 2020-07-24T15:27:36+03:00

Акция действует до конца 2020 года и распространяется на автомобили под заказ

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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) предлагает автомобили Volkswagen Teramont в лизинг на специальных условиях. Скидка может составить до 9% от рекомендованной розничной цены. Акция действует до конца 2020 года и распространяется на автомобили под заказ.

При покупке в лизинг Volkswagen Teramont в комплектации Origin R4 TSI/162 (220)/8-АКП стоимость автомобиля с учетом скидки составит 3 009 000 рублей. При авансе в размере 40% и сроке договора 3 года ежемесячный платеж будет равняться примерно 59 тыс. рублей, включая НДС. При этом удастся дополнительно сэкономить 554 тыс. рублей за счет возврата уплаченных налогов.

«По итогам 2019 года объемы автомобилей Volkswagen, переданных клиентам ВТБ Лизинг, выросли на 14% к аналогичному показателю прошлого года. Марка занимает одну из лидирующих позиций в нашем портфеле. Одновременно ВТБ Лизинг входит в топ компаний по лизинговым продажам Volkswagen. Teramont является очень востребованной моделью на рынке, и мы рады предоставить наиболее выгодные и комфортные условия для приобретения этих автомобилей нашим клиентам», — прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

Оставить заявку и получить расчет платежей можно в режиме онлайн. Лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, юридическое лицо получит готовое к эксплуатации транспортное средство.