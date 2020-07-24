«Это непростой пожар»: неизвестные подожгли бор в Челябинской области
Южноуральцы подозревают, что кто-то специально поджигает копейский бор, чтобы потом срубить деревья. Лес горел, когда в Челябинской области стояла 30-градусная жара. Тем не менее, очевидцы утверждают, что это был не просто пожар, а поджог.
— Действительно странно. Пожар низовой: деревья практически не пострадали. Это не помешает при желании их объявить горелыми и вырубить. Участки, на которых был пожар, подозрительно правильной прямоугольной формы. Примерно не менее 15 соток каждый. Расположены рядом. Очень ровные границы участков, — написал местный житель в соцсетях.
Фото: vk.com/podslushano_kop
Неравнодушные копейчане обещали пожаловаться мэру, в прокуратуру, МЧС, местную общественную палату и собрание депутатов. Активисты уже начали собирать подписи, а пользователи соцсетей поддержали предложение:
— Надо было составить петицию и собирать подписи, думаю, неравнодушных будет много! Я в том числе подпишу!
— Может у кого есть возможность положить письмо и подписные листы где-нибудь в офисе, магазине или кафе и в центре Копейска? — предлагает Любовь Чагаева, она и занимается сбором подписей.
Фото: vk.com/podslushano_kop
Журналист КП-Челябинск решил узнать, куда уже успели пожаловаться горожане.
— В главное управление МЧС обращений по данному факту не поступало, — сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.
— Прокурор Копейска сказал, что никто не обращался. Но прокуратура проведет проверку по публикации в соцсетях, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Также в ведомстве уточнили, что эта территория не относится к лесу, а принадлежит муниципалитету.
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ИСТОЧНИК KP.RU