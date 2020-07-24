Ограничение движения в Челябинске: дорога на Комсомольском проспекте будет частична закрыта почти на месяц
В Челябинске почти на месяц ограничат движение транспортных средств в районе пересечения Комсомольского проспекта с улицей Ворошилова. Ремонтные работы по реконструкции участка теплотрассы пройдут с 25 июля по 23 августа.
Отметим, что работы будет выполнять ООО «Интерполис» без вскрытия проезжей части. Сужение правой крайней полосы по ходу движения в сторону центра обусловлено размещением на ней рабочей техники.
Водителей просят заранее учитывать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU