Ограничение движения в Челябинске: дорога на Комсомольском проспекте будет частична закрыта почти на месяц

24 Июль 2020 2020-07-24T15:14:12+03:00

Рассказываем, где вводится ограничение движения в Челябинске на этой неделе

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В Челябинске почти на месяц ограничат движение транспортных средств в районе пересечения Комсомольского проспекта с улицей Ворошилова. Ремонтные работы по реконструкции участка теплотрассы пройдут с 25 июля по 23 августа.

Отметим, что работы будет выполнять ООО «Интерполис» без вскрытия проезжей части. Сужение правой крайней полосы по ходу движения в сторону центра обусловлено размещением на ней рабочей техники.

Водителей просят заранее учитывать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU