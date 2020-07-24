2020-07-24T15:58:59+03:00
Общество

В Челябинске осудили преступную группировку, которая привезла в город более 100 мигрантов

Все участники банды отделались условным сроком
Рустам ЯХИН
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в суде установили, что свою преступную деятельность ОПГ вела на протяжении двух летв суде установили, что свою преступную деятельность ОПГ вела на протяжении двух летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинске Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу пятерым жителям Южного Урала. Их признали виновными в организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, осужденные в период с 2017 по 2019 год, незаконно доставили в областной центр более 100 иностранцев.

— Соучастники подыскивали лиц, готовых платить денежные средства за предоставление им фиктивных документов, обеспечивающих видимость законного пребывания в Российской Федерации. После чего осуществляли фиктивную постановку данных лиц на миграционный учёт по месту пребывания в жилом помещении, заключали с ними фиктивные трудовые договоры, обеспечивали их перемещение через границу и обратно с целью получения новых миграционных карт, — сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге, организатор преступной группировки получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а другие участники банды —от 2 до 3,5 лет условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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