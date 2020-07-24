2020-07-24T16:36:25+03:00
Общество

В Челябинской области из мести подожгли экскаватор за 3,5 млн рублей

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы
Рустам ЯХИН
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской областиФото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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В Челябинской области 49-летний житель Миасса обратился в местный отдел полиции с просьбой о помощи. Ему подожгли экскаватор, который стоял припаркованным возле одной из автозаправок города. Как рассказали в ГУ МВД по региону, вскоре они нашли предполагаемого поджигателя.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый миассовец, 1976 года рождения, который, как установлено полицейскими, поджог транспортное средство по причине возникшего конфликта с потерпевшим, — сообщили в полиции.

Сейчас в отношении задержанного мужчины заведено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до 5 лет лишения свободы, если вина будет доказана. Отметим, что сумма ущерба за сгоревший экскаватор составила 3,5 миллионов рублей.

Задержанному избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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