2020-07-24T17:46:46+03:00
Общество

Погода в Челябинске на выходные, 25 и 26 июля 2020: природа не удивляет, но пока еще радует

Какой будет погода в Челябинске 25 и 26 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Погода все еще летняя.Погода все еще летняя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как и в прошлые выходные, челябинцев ждет один дождливый день и один ясный. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 25 и 26 июня 2020 года, а вы учтите этот прогноз, когда будет строить планы на ближайшие выходные.

По данным Челябинского гидрометцентра, кардинально погода в ближайшие дни не изменится. Но у каждого дня будут свои нюансы.

В ночь на субботу, 25 июля, +12...+14 градусов, облачно с прояснением, без существенных осадков. Днем тоже ясно и до +25 градусов.

В ночь на воскресенье, 26 июля, тоже +12...+14 градусов и без осадков. А днем до +24 и возможен кратковременный дождь.

Оба дня ветер северный и несильный. В Челябинске до вечера понедельника, 27 июля, объявили режим «черного неба».

Такой будет погода в Челябинске 25 и 26 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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