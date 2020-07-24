О достопримечательностях национального парка «Таганай» расскажут всей России

24 Июль 2020 2020-07-24T17:36:32+03:00

Жители страны узнают о природе, туристических маршрутах и проектах, действующих на этой территории

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Достопримечательностям и красотам национального парка «Таганай» посвятят следующий выпуск федерального проекта Агентства стратегических инициатив. Он называется «Заповедные истории». Его можно будет посмотреть онлайн на YouTube канале «Спорт-Марафон». Дата премьеры назначена на вторник, 28 июля, в 20:00 по московскому времени.

Ведущими передачи станут директор парка Алексей Яковлев и замдиректора по экологическому просвещению Инна Гладышева. Они расскажут о природе «Таганая», а также об проектах, реализуемые на этой территории. Зрителей ознакомят со всеми видами туристических маршрутов и активностей, которые предлагает национальный парк.

Отметим, что проект подготовлен клубом путешественников «Спорт Марафон» и туроператором RussiaDiscovery. Они поставили задачу познакомить жителей России с туристическими возможностями заповедников и нацпарков страны, а также рассказать, что там можно увидеть и сделать, в том числе, когда следует ехать, какие вещи брать с собой, и как правильно посещать эти территории, не нанося им вред.

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ИСТОЧНИК KP.RU