Южный Урал встречается с «Челябинском»: Челябинскую область посетит экипаж атомного подводного ракетоносного крейсера

25 Июль 2020 2020-07-25T09:09:45+03:00

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В понедельник, 27 июля 2020 года, впервые за 19 лет, южноуральскую столицу посетит экипаж атомного подводного ракетоносного крейсера К-442 «Челябинск» на Южный Урал.

Делегация Тихоокеанского флота примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-Морского Флота России. Возглавляет делегацию командир экипажа атомного подводного ракетного крейсера «К-442» — «Челябинск» капитан 2-го ранга Цырульников Александр Викторович. Принимающей стороной на Южном Урале выступает ЧОООВМФ «Морское собрание Челябинской области».

Большой дружбе г. Челябинска и подводного крейсера «Челябинск» Тихоокеанского флота начало было положено в 1997 г., когда был подписан договор о сотрудничестве между главой г. Челябинска В. М. Тарасовым и командиром АПРК «Челябинск» капитаном I-го ранга Сергеем Васильевичем Яркиным. В мае 1998 г. на корабле начали проходить службу моряки, направленные на Тихоокеанский флот Челябинским областным военкоматом.

— 2 июля г. Челябинску присвоено звание «Город трудовой доблести». Хочется отметить, что одной из граней Великого Подвига танкоградцев в годы Великой Отечественной войны был сбор средств на достройку подводных лодок М-105 «Челябинский Комсомолец» и М-106 «Ленинский Комсомол», — отмечает председатель ЧОООВМФ «Морское собрание Челябинской области» Валерий Казанцев. — АПРК «К-442» — «Челябинск» является достойным продолжателем дела наших легендарных подводных лодок. И в мирное время моряки несут боевое дежурство, атомный флот надежно стоит на защите интересов нашей Родины.

Представители Морского собрания Челябинской области и командование экипажа АПРК «Челябинск» дадут эксклюзивную пресс-конференцию в пресс-центре «Комсомольской правды».

Уже сейчас вы можете задать свои вопросы участникам конференции в комментариях. А журналисты «КП-Челябинск» адресуют их спикерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU