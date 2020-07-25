В дома жителей Челябинска вернулся свет, но в некоторых отключили воду

25 Июль 2020 2020-07-25T10:01:22+03:00

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Сегодня утром, 25 июля, в Центральном и Калининском районах Челябинска отключили электроэнергию из-за повреждения кабеля. Без света остались 69 тысяч человек. В мэрии сообщили, что сейчас электроэнергия вернулась во все дома.

— В 11 ч. 05 мин. по информации оперативного дежурного ЧГЭС, все потребители запитаны. По уточненным данным под отключение попали 140 многоквартирных жилых домов, 26 социальных объектов, из них две больницы, четыре поликлининки, девять школ, 11 детских садов. На устранении работало четыре аварийно-восстановительных бригады, 20 человек, семь единиц техники, — рассказали в ведомстве.

В некоторых домах из-за аварии отключили воду. Эту проблему сейчас тоже устраняют.

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ИСТОЧНИК KP.RU