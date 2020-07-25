2020-07-25T13:54:28+03:00
Общество

Измерение температуры и уроки в одном кабинете: стало известно, как будут работать школы Челябинской области с 1 сентября

Какие правила ввели из-за коронавируса, и будут ли праздничные линейки
Валентина ВАГАНОВА
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В этом учебный процесс будет организован немного иначе из-за пандемии коронавируса.В этом учебный процесс будет организован немного иначе из-за пандемии коронавируса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Не за горами подготовка детей к школе. Родителей волнует, как будет организован учебный процесс из-за коронавируса. В минобре Челябинской области успокаивают — школы готовятся к открытию в очном режиме. Но процесс обучения изменят, чтобы обезопасить учеников.

Как пройдут линейки 1 сентября, законно ли собирать деньги на рециркуляторы, — замминистра образования Елена Коузова

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— Учебный год будет в обычном, очном режиме. Но если ситуация с вирусом будет напряженной, то мы будем уходить на карантин. Однако, наверное, карантины не будут уже такими массовыми, как в этом году, — рассказала КП-Челябинск замминистра образования Елена Коузова.

Учебный процесс организуют по новым санитарно-эпидемиологическим правилам. Они опубликованы в постановлении главного санитарного врача России. Например, при входе в школу ученикам, родителям и педагогам станут измерять температуру. Школьники не будут ходить по кабинетам как раньше — уроки будут проходить в одном, за исключением физкультуры, ИЗО, технологии, физики и химии.

Классы будут проветривать и ежедневно мыть с дезсредствами. При входе в школу и в туалетах будут стоять антисептики. Детей, переболевших COVID-19, допустят к учебе только с заключения врача об отсутствии противопоказаний.

По словам Елены Коузовой, День знаний школьники отметят, но без традиционных линеек в школьном дворе или актовом зале. Возможно, дети отпразднуют праздник в классах. Сейчас преподаватели разрабатывают программу мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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