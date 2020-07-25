Пятилетний мальчик упал с седьмого этажа в Челябинской области
В Магнитогорске дошкольник выпал из окна седьмого этажа. Мальчик играл со старшими братьями, пока родители собирали в соседней комнате мебель, а дедушка спал. В какой-то момент ребенок открыл окна, потянулся на улицу и выпал.
Внизу его обнаружил сосед и тут же позвонил родителям.
Как сообщили в городской администрации, у малыша сотрясение и ушиб головного мозга, тупая травма живота, ушибы и ссадины. Он находится в реанимации под наблюдением медиков.
В мэрии уточнили, что семья благополучная, в поле зрения полиции и комиссии по делам несовершеннолетних не попадала.
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ИСТОЧНИК KP.RU