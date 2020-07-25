2020-07-25T15:44:08+03:00
Происшествия

Пятилетний мальчик упал с седьмого этажа в Челябинской области

Его обнаружил возле дома сосед
Екатерина АНДРЕЕВА
Поделиться:
Чтобы уберечь ребенка от падения, поставьте на окна специальные замки.Чтобы уберечь ребенка от падения, поставьте на окна специальные замки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Магнитогорске дошкольник выпал из окна седьмого этажа. Мальчик играл со старшими братьями, пока родители собирали в соседней комнате мебель, а дедушка спал. В какой-то момент ребенок открыл окна, потянулся на улицу и выпал.

Внизу его обнаружил сосед и тут же позвонил родителям.

Как сообщили в городской администрации, у малыша сотрясение и ушиб головного мозга, тупая травма живота, ушибы и ссадины. Он находится в реанимации под наблюдением медиков.

В мэрии уточнили, что семья благополучная, в поле зрения полиции и комиссии по делам несовершеннолетних не попадала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше половины — нарушают: в Челябинске проверили магазины и общепиты, торгующие алкоголем
Пятилетний мальчик упал с седьмого этажа в Челябинской области
«Выстрелили в голову и плечо»: на Кировке в Челябинске произошла массовая драка со стрельбой
Измерение температуры и уроки в одном кабинете: стало известно, как будут работать школы Челябинской области с 1 сентября
В центре Челябинска сошел с рельсов трамвай
Один погиб, четверо ранены: на трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с грузовиками
В дома жителей Челябинска вернулся свет, но в некоторых отключили воду
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 25 июля 2020 года: число больных перевалило за 11 тысяч
Южный Урал встречается с «Челябинском»: Челябинскую область посетит экипаж атомного подводного ракетоносного крейсера
Магазины обесточены, троллейбусы встали: центр и Северо-Запад Челябинска остались без электричества
Жителей Челябинска обеспокоили желтые липы в центре города
Райффайзенбанк: скидка 5% на авиабилеты Уральских авиалиний
Погода в Челябинске на выходные, 25 и 26 июля 2020: природа не удивляет, но пока еще радует
О достопримечательностях национального парка «Таганай» расскажут всей России