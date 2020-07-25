Пятилетний мальчик упал с седьмого этажа в Челябинской области

25 Июль 2020 2020-07-25T15:44:08+03:00

Чтобы уберечь ребенка от падения, поставьте на окна специальные замки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске дошкольник выпал из окна седьмого этажа. Мальчик играл со старшими братьями, пока родители собирали в соседней комнате мебель, а дедушка спал. В какой-то момент ребенок открыл окна, потянулся на улицу и выпал.

Внизу его обнаружил сосед и тут же позвонил родителям.

Как сообщили в городской администрации, у малыша сотрясение и ушиб головного мозга, тупая травма живота, ушибы и ссадины. Он находится в реанимации под наблюдением медиков.

В мэрии уточнили, что семья благополучная, в поле зрения полиции и комиссии по делам несовершеннолетних не попадала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU