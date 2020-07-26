2020-07-26T07:40:40+03:00
Общество

В двух городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

Неблагоприятные метеоусловия будут держаться до вечера понедельника
Рустам ЯХИН
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Режим НМУ должен закончиться 27 июля в 19:00Режим НМУ должен закончиться 27 июля в 19:00Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинской области до 27 июля продлятся метеоусловия, которую способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом сообщили в гидрометцентре региона. Режим «черного неба» будет действовать на территории Челябинска и Коркино.

«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями в Челябинске и Коркино НМУ первой степени опасности объявляются до 19 часов понедельника, 27 июля», – сообщили синоптики.

Следует добавить, что в дни с неблагоприятными метеологическими условиями предприятия обязаны снижать количество выбросов, а коммунальные службы проводить дополнительную уборку. Жителям города в периоды НМУ рекомендуется меньше ездить в транспорте, а также ограничить прогулки на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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