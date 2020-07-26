В Челябинске из вкладышей популярной в 90-х годах жвачки сделают агитационные плакаты

26 Июль 2020 2020-07-26T09:05:07+03:00

Именно такие плакаты хотят разместить в Челябинске. Фото: vk.com / Чистомэн

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В Челябинске из вкладышей жвачки Love is… сделают агитационные плакаты. Они напомнят южноуральцам о сохранении в чистоте окружающей среды. Концепцию разработал активист Чистомен, которую поддержали в минэкологии региона.

—Хорошая и правильная инициатива. Попробуем согласовать с Артуром (настоящее имя Чистомена — прим. ред.) и изготовим плакаты, которые можно будет разместить в городе, — написал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков на своем официальном телеграм-канале.

Все началось с того, что активист Чистомен выложил в соцсетях пост с изображениями популярной в 90-х годах жвачки. В них в стилистике вкладышей Love is… рассказывалось о необходимости выкидывать мусор в урны, а также убирать его. Пользователям интернета такая задумка понравилась, и запись набрала большое количество репостов.

Фото: vk.com / Чистомэн

Фото: vk.com / Чистомэн

Фото: vk.com / Чистомэн

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ИСТОЧНИК KP.RU