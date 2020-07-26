2020-07-26T10:53:59+03:00
Общество

В Челябинской области на выборы в депутаты Заксобрания зарегистрировались всего 3 самовыдвиженца

Им будут противостоять 117 человек из партийных объединений
Рустам ЯХИН
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Именно в этом здании станут работать будущие народные избранники. Фото: ru.wikipedia.orgИменно в этом здании станут работать будущие народные избранники. Фото: ru.wikipedia.org
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В Челябинской области подвели итоги регистрации в депутаты Законодательного собрания региона. Всего по одномандатным округам выдвинулось 180 человек, а зарегистрировано было 120 кандидатов.

Согласно данным избиркома, 117 кандидатов являются представителями избирательных объединений. К ним относятся: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР». А желающих стать депутатом Заксобрания области среди самовыдвиженцев можно сосчитать по пальцам — всего лишь 3 человека.

Также прошла регистрация по единому избирательному кругу. Там от избирательных объедений выдвинулось 778 человек. Однако на выборы пойдут только 563 кандидата. В процессе регистрации отсеялось 199 желающих стать депутатом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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