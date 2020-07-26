Вода не помогала в тушении: в Челябинской области возле жилого дома загорелась иномарка
Инцидент произошел вечером в Миассе, 26 июля. Возле одного из жилых домов загорелся припаркованный автомобиль марки Mazda. Очевидцы происшествия вызвали МЧС, опасаясь, что иномарка может взорваться.
Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Они попытались потушить пламя с помощью воды из шланга. Однако это не дало существенных результатов. Тогда огнеборцам пришлось использовать специальную пену, которая помогла разобраться с возгоранием.
В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства возникновения пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU