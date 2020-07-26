В Челябинской области появилось граффити лося размером в несколько этажей

26 Июль 2020 2020-07-26T12:52:01+03:00

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В Челябинской области в Нязепетровске нарисовали граффити лося на фасаде жилого дома по улице Вайнера, 24. Арт-объект делала команда художников в составе из 3 человек — Георгий Желтышев, Константин Авдейчиков и Никита Попов. На выполнение работы у них ушло полтора дня. Граффитисты рассказали, что при создании изображения они учли все особенности здания, на котором делался рисунок.

— Решили сделать геометрическую абстракцию в теплых тонах, чтобы она выгодно дополняла фасад. Если смотреть на дом с дороги, то кажется, что так и задумано было при строительстве дома. То есть картина она не портит фасад, не отвлекает, а дополняет его. Этот глухой торец, он мог бы быть таким изначально, когда дом строили, — рассказал художник Константин Авдейчиков.

Отметим, что граффити создано при финансовой поддержке фонда «Бардым» во время акции «Расцвети свой город». Его организаторы занимаются благоустройством Нязепетровска в рамках проекта «Культурная мозаика малых городов и сел».

Так выглядит арт-объект уже в готовом виде. Фото: Администрация Нязепетровского района

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ИСТОЧНИК KP.RU