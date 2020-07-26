В Челябинской области в лобовом столкновении легковушки и грузовика погибли два человека
Инцидент произошел на трассе М-5 Екатеринбург – Челябинск возле поселка Тюбук. В аварию попали автомобиль «десятка» и грузовик Volvo. Причем столкновение было лобовым. В результате водитель легковушки и его пассажир погибли на месте.
Как рассказывают очевидцы, авария возникла из-за того, что водитель «десятки» заснул за рулем и выехал на противоположную полосу. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Отметим, что это вторая авария со смертельным исходом на трассе М-5, которая произошла в эти выходные. Так, 25 июля недалеко города Сим столкнулись два грузовика и две легковушки. В результате ДТП погиб один человек, а четверо оказались ранены.
Фото: vk.com / Инцидент | ЧП | ДТП | Челябинск
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ИСТОЧНИК KP.RU