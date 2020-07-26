2020-07-26T17:00:18+03:00
Общество

Погода в Челябинске 27 июля 2020: понедельник задаст тон всей неделе

Какой будет погода в Челябинске 27 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Жара или дождь - зонт все равно пригодится.Жара или дождь - зонт все равно пригодится.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Интересный праздник отметят в грядущий понедельник в Финляндии. Речь идет о Дне сони. Самых ленивых и любящих поспать граждан здесь принято бросать в воду. Мы бы тоже, наверное, окунулись в воды трех озер города. Но, увы, большинству из нас — на работу. Сейчас расскажем, какой будет погода в Челябинске в понедельник, 27 июля 2020 года.

Над городом уже сгустились учи, вот-вот начнется гроза. Синоптики обещают, что грядущая ночь будет дождливой. Зато день — преимущественно без осадков. В понедельник в Челябинске +21...+23 градуса.

Ветра в городе практически нет и не будет, поэтому до семи часов вечера 27 июля в Челябинске объявлен режим «черного неба».

Примерно такая погода продержится в городе до конца недели, а потом в Челябинск вернется жара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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