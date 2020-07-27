2020-07-27T06:07:36+03:00
Происшествия

«Из космоса прилетала»: на трассе в Челябинской области лобовое стекло автомобиля пробила труба

Водитель чудом выжил
Ангелина ЗАКИРОВА
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Труба разбила стекло со стороны пассажирского места. Фото: www.instagram.com/insta_che_/Труба разбила стекло со стороны пассажирского места. Фото: www.instagram.com/insta_che_/
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На трассе ЧелябинскЕкатеринбург в лобовое стекло легковушки влетел лом, но водитель остался жив. Металлическая труба разбила стекло напротив пассажирского места. Автолюбителю повезло, что машина была праворульной. Фото с последствиями инцидента облетели соцсети.

На кадрах видно, как труба торчит со стороны пассажирского места. Пользователи соцсетей ужаснулись, но рады, что автолюбитель не пострадал:

— Когда не пожалел, что купил криворукую машину.

— Ужас! Я думаю, водитель очень рад, что машина оказалась праворукой.

— Из космоса прилетела.

В настоящее время водитель ищет свидетелей инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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