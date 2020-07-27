«Из космоса прилетала»: на трассе в Челябинской области лобовое стекло автомобиля пробила труба
На трассе Челябинск — Екатеринбург в лобовое стекло легковушки влетел лом, но водитель остался жив. Металлическая труба разбила стекло напротив пассажирского места. Автолюбителю повезло, что машина была праворульной. Фото с последствиями инцидента облетели соцсети.
На кадрах видно, как труба торчит со стороны пассажирского места. Пользователи соцсетей ужаснулись, но рады, что автолюбитель не пострадал:
— Когда не пожалел, что купил криворукую машину.
— Ужас! Я думаю, водитель очень рад, что машина оказалась праворукой.
— Из космоса прилетела.
В настоящее время водитель ищет свидетелей инцидента.
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ИСТОЧНИК KP.RU