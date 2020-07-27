В Челябинске открылись кассы филармонии

27 Июль 2020 2020-07-27T09:57:21+03:00

Кассы работают только на возврат денег за билеты Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сегодня, 27 июля, в Челябинске возобновляют работу кассы в Концертном зале им. С. С. Прокофьева и Зале органной и камерной музыки «Родина». Они открыты для посетителей с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:30.

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Горожане смогут вернуть деньги за билеты на концерты, которые отменили в период с 19 марта.

— Возврат проводится только за билеты, купленные на официальном сайте и в кассах Челябинской филармонии. Если вы приобретали билеты на филармонические концерты в Городских зрелищных кассах, то возврат денежных средств осуществляется только в точках продаж Городских зрелищных касс, — сказано в сообщении на сайте Челябинской государственной филармонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU