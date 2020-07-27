«Отлетело колесо, и слетела одежда»: в Челябинске насмерть сбили пешехода

27 Июль 2020 2020-07-27T08:55:44+03:00

Челябинца сбили, когда он перебегал дорогу. Фото: кадр из видео t.me/lebedew_a

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Сегодня, 27 июля, на Университетской набережной насмерть сбили пешехода, который хотел перебежать 6-полосную дорогу. Об этом сообщает юрист и политик Александр Лебедев с своем телеграм-канале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/792771" frameborder="0"></iframe> На Университетской набережной насмерть сбили пешехода. Видео: t.me/lebedew_a.

Очевидец ДТП рассказал, что от сильного удара у авто отлетело колесо, а с пострадавшего слетела одежда.

На трагедию сразу отреагировал Челябинский урбанист Лев Владов. Он считает, что прохожий стал жертвой градостроительной политики. Скорей всего челябинец поленился идти до ближайшего перехода, который находится в 600 метрах, и пошел по самому короткому пути.

Фото: vk.com/chelurban

— Запомните: если построили жилье, все — шоссе отменяется! Делайте переходы через каждые 200-300 метров, как это написано в госте. Хватит молиться на священную корову «пропускная способность». Дайте горожанам возможность нормально жить. Сделайте не когда-нибудь, сделайте завтра, — пишет Лев Владов своем блоге.

Активист требует сделать пешеходный переход и поставить светофор с кнопкой, чтобы у местных жителей была возможность безопасно перейти дорогу.

Фото: vk.com/chelurban

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ИСТОЧНИК KP.RU