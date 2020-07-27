В Курганской области захоронят останки молодого героя Великой Отечественной войны

27 Июль 2020 2020-07-27T09:48:27+03:00

Семену Прокопьеву понадобилось 77 лет, чтобы обрести покой в родной земле

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В селе Боровское Курганской области сегодня, 27 июля, торжественно захоронят останки героя Великой Отечественной войны Семена Прокопьева. Боец Красной армии погиб на территории Троянского района Орловской области в 1943 году. Тогда ему было 24 года.

Останки бойца нашли поисковики. Рядом с погибшим был медальон с запиской. За 70 с лишним лет бумага сильно пострадала. Для расшифровки ее отправили в московскую лабораторию «Солдатский медальон». Специалисты в течение двух недель работали над ней, чтобы прочитать имя.

В декабре прошлого года его останки передали внучатому племяннику Павлу Прокопьеву. Родственника удалось найти через Интернет — мужчина опубликовал объявление, в котором запрашивал место гибели своего родственника. Он пожелал захоронить деда на малой родине, в селе Боровское Белозерского района.

— Да, это, прямо, чудо какое-то! Даже не верится, что его нашли! Если бы медальона не было, то он так и числился бы без вести пропавшим, — рассказал Павел Прокопьев.

Торжественный митинг состоится сегодня в 12 часов у памятника войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU