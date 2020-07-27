Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 27 июля 2020: одна смерть
Миздрав озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 27 июля зарегистрировали 128 новых случаев. Всего 11291 южноуралец заболел COVID-19, из них 3685 находятся под присмотром врачей.
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За день в регионе выписали и отправили домой 106 человек. Уже 7323 пациента переболели новой инфекцией.
За сутки умер один пациент. В 85-летнему пациенту диагностировали обширный постинфарктный кардиосклероз и гипертоническая болезнь. Коронавирус был сопутствующим заболеванием.
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ИСТОЧНИК KP.RU