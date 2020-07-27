2020-07-27T10:20:22+03:00
Происшествия

В Челябинской области хотят лишить родительских прав мать, которая убила младенца

Малышу было 11 месяцев
Ангелина ЗАКИРОВА
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Дело передали в судДело передали в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летней матери, которая убила 11-месячного сына. Ей вменяют сразу три статьи: «Оставление в опасности» (ст.125 УК РФ), «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст.156 УК РФ), «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п.п.«в,д» ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 году в Златоусте пьяная мать ушла из дома вместе со старшим сыном. Она закрыла в квартире 3-летнюю дочь и младенца. Через три дня навестить внуков пришла бабушка, которая не смогла дозвониться до нерадивой дочери. Она и обнаружила малыша, погибшего от обезвоживания и истощения. Обвиняемая вернулась в город с сыном спустя неделю.

— В настоящее время 3-летняя дочь и 7-летний сын обвиняемой переданы в социальные органы, по инициативе следственных органов поставлен вопрос о лишении обвиняемой родительских прав. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе СК Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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