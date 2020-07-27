На Челябинскую область обрушится град, грозы и шквалистый ветер

27 Июль 2020 2020-07-27T11:01:46+03:00

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По прогнозам синоптиков, сегодня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные ливни, грозы, град и усиление ветра до 25 м/с.

МЧС предупреждает, что из-за непогоды повышается риск возникновения ЧС.

— Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — сообщает МЧС Челябинской области.

В ведомстве рекомендую южноуральцам не прятаться от стихии возле деревьев, рекламных щитов, остановок общественного транспорта и стен домой. Безопаснее всего укрыть от непогоды в подъезде ближайшего здания.

Также в регионе возможны подъемы уровня воды в реках, прудах и водохранилищах, и подтопление низменных территорий населенных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU