В Кургане оптимизируют школу, в которой училась Елена Темникова

27 Июль 2020 2020-07-27T15:33:21+03:00

В 2018 году Елена Темникова попросила привести в порядок внешний вид школы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два года назад певица просила отремонтировать здание учреждения

Изменить размер текста: A A

В Кургане под оптимизацию попала школа, в которой училась певица Елена Темникова. Среднюю школу №38 объединят с 31 гимназией. В 2018 году певица приезжала в город на гастроли. Тогда она обратила внимание местных властей на внешний вид учреждения.

В Департаменте образования и науки региона говорят, что оптимизация никак не связана с просьбой известной ученицы.

— По всей области идет укрупнение образовательных учреждений и создание образовательных центров. Цель оптимизации — повысить качество образования в регионе, — рассказали в пресс-службе департамента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU