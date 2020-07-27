В Кургане оптимизируют школу, в которой училась Елена Темникова
В Кургане под оптимизацию попала школа, в которой училась певица Елена Темникова. Среднюю школу №38 объединят с 31 гимназией. В 2018 году певица приезжала в город на гастроли. Тогда она обратила внимание местных властей на внешний вид учреждения.
В Департаменте образования и науки региона говорят, что оптимизация никак не связана с просьбой известной ученицы.
— По всей области идет укрупнение образовательных учреждений и создание образовательных центров. Цель оптимизации — повысить качество образования в регионе, — рассказали в пресс-службе департамента.
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ИСТОЧНИК KP.RU