2020-07-27T15:33:21+03:00
Общество

В Кургане оптимизируют школу, в которой училась Елена Темникова

Два года назад певица просила отремонтировать здание учреждения
Ангелина ЗАКИРОВА
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В 2018 году Елена Темникова попросила привести в порядок внешний вид школыВ 2018 году Елена Темникова попросила привести в порядок внешний вид школыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кургане под оптимизацию попала школа, в которой училась певица Елена Темникова. Среднюю школу №38 объединят с 31 гимназией. В 2018 году певица приезжала в город на гастроли. Тогда она обратила внимание местных властей на внешний вид учреждения.

В Департаменте образования и науки региона говорят, что оптимизация никак не связана с просьбой известной ученицы.

— По всей области идет укрупнение образовательных учреждений и создание образовательных центров. Цель оптимизации — повысить качество образования в регионе, — рассказали в пресс-службе департамента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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