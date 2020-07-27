«Бежал, как олень»: Водитель Lexus, сбивший пешехода на Университетской набережной, рассказал свою версию событий

27 Июль 2020 2020-07-27T15:17:27+03:00

Вот так выглядит автомобиль после смертельного ДТП. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД

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Водитель Lexus, который насмерть сбил пешехода на Университетской набережной, рассказал, что пытался избежать столкновения, уходя вправо.

Водитель, сбивший пешехода на Университетской набережной, рассказал свою версию событий .

— Ехал посредине дороги. Мужчина выбежал, начал перебегать дорогу. Сначала я хотел ехать прямо, но он бежал. Я начал уходить в сторону, максимально прижался к правой стороне. Но он голову даже не поворачивал, просто бежал прямо. Не знаю, как сказать. Как олень просто. Я максимально прижался к бордюру, у меня оторвало заднее колесо. Все, что мог, я сделал, — рассказывает автолюбитель.

На футболке водителя остались капли крови погибшего. А рядом с местом ДТП лежит его обувь. Как рассказывали очевидцы, удар был настолько сильным, что с мужчины сорвало одежду. В ГИБДД Челябинска сообщили, что горожанин скончался на месте.

Челябинец хотел сократить путь и решил перебежать шесть полос дороги. Челябинский урбанист Лев Владов считает, что мужчина стал жертвой градостроительной политики.

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ИСТОЧНИК KP.RU