«Бежал, как олень»: Водитель Lexus, сбивший пешехода на Университетской набережной, рассказал свою версию событий
Водитель Lexus, который насмерть сбил пешехода на Университетской набережной, рассказал, что пытался избежать столкновения, уходя вправо.
Водитель, сбивший пешехода на Университетской набережной, рассказал свою версию событий .
— Ехал посредине дороги. Мужчина выбежал, начал перебегать дорогу. Сначала я хотел ехать прямо, но он бежал. Я начал уходить в сторону, максимально прижался к правой стороне. Но он голову даже не поворачивал, просто бежал прямо. Не знаю, как сказать. Как олень просто. Я максимально прижался к бордюру, у меня оторвало заднее колесо. Все, что мог, я сделал, — рассказывает автолюбитель.
На футболке водителя остались капли крови погибшего. А рядом с местом ДТП лежит его обувь. Как рассказывали очевидцы, удар был настолько сильным, что с мужчины сорвало одежду. В ГИБДД Челябинска сообщили, что горожанин скончался на месте.
Челябинец хотел сократить путь и решил перебежать шесть полос дороги. Челябинский урбанист Лев Владов считает, что мужчина стал жертвой градостроительной политики.
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ИСТОЧНИК KP.RU