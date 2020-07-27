Челябинец устроил наркопритон в своей квартире

27 Июль 2020 2020-07-27T14:23:01+03:00

Теперь ему светит четыре года лишения свободы [фото]

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В Ленинском районе на улице Агалакова 45-летний челябинец устроил в своей квартире наркопритон, где вместе с другими зависимыми употреблял запрещенные вещества. Лавочку прикрыли сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД Челябинска.

— В ходе проведения осмотра помещения квартиры полицейскими обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления наркотических средств, — рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Челябинской области

На хозяина квартиры завели уголовное дело за организацию притона (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Теперь ему светит четыре года лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, также с него взяли обязательство о надлежащем поведении.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Челябинской области

Также троих посетителей привлекли к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» (ст. 6.9 КоАП РФ). За данное правонарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей либо арест на 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU