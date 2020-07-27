2020-07-27T16:44:54+03:00
Общество

ВТБ в Свердловской области выдал ипотеку под 6,5% на 1,25 миллиардов рублей

По итогам трех месяцев работы в рамках госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял от клиентов в Свердловской области более 1,6 тысяч заявок
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

По итогам трех месяцев работы в рамках госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял от клиентов в Свердловской области более 1,6 тыс. заявок на общую сумму 3,9 млрд рублей. Из них уральцы уже получили в ВТБ 580 кредитов на сумму 1 млрд 250 млн рублей. Средний размер займа по программе – 2 млн 150 тысяч рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок ипотеки. В июне программа стала еще доступнее: размер первоначального взноса был снижен с 20 до 15%, а максимальная сумма кредита для объектов в Свердловской области увеличена с 3 до 6 млн рублей.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, отметил: «Все больше уральцев оформляют льготную ипотеку, чтобы реализовать мечту о новом жилье. Наш регион входит в ТОП-5 по стране по выдачам в рамках данной программы, и ее популярность продолжает расти. Так, благодаря расширению условий увеличивается доля сделок для покупки двух-, трехкомнатных квартир».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зато машины помоет»: в Челябинске из-за коммунальной аварии появился фонтан
На месте работают МЧС, ГИБДД и скорая помощь: в Челябинской области столкнулись две легковушки
В Челябинске появится новая инфекционная больница
Губернатор Шумков нашел решение по восстановлению экономики Курганской области
ВТБ в Свердловской области выдал ипотеку под 6,5% на 1,25 миллиардов рублей
В детском санатории Челябинской области чуть не произошла вспышка коронавируса
На остановках в Челябинске появятся схема прогулочного маршрута
Дерби не будет: челябинский «Трактор» объявил об отмене матча с «Металлургом»
Райффайзенбанк добавил в налоговый калькулятор функцию автоматического учета авансовых платежей и страховых взносов
Камеры записали, как водитель Lexus сбил пешехода на Университетской набережной
В Челябинске будет развиваться регби
Челябинец устроил наркопритон в своей квартире
Алексей Текслер ушел в недельный отпуск
В Миассе инвесторы создадут более пяти тысяч рабочих мест
«Бежал, как олень»: Водитель Lexus, сбивший пешехода на Университетской набережной, рассказал свою версию событий
День города на паузе: на что рассчитывать жителям Челябинска