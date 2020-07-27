Камеры записали, как водитель Lexus сбил пешехода на Университетской набережной

27 Июль 2020 2020-07-27T14:05:47+03:00

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Момент ДТП на Университетской набережной, где водитель Lexus насмерть сбил пешехода, попал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/792837" frameborder="0"></iframe> Момент смертельной аварии на Университетской набережной. Видео: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

На кадрах видно, как мужчина перебегает дорогу, и тут в него влетает легковушка. От удара его подбросило в воздух.

Водитель признается, что всеми силами пытался избежать трагедии, но пешеход даже не смотрел по сторонам и бежал прямо, «как олень».

В отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска просят горожан переходить дорогу только по пешеходным переходом и быть особо внимательными в темное время суток. Также с 27 по 30 июля в регионе проходи профилактическое мероприятие «Автобус», цель которого устроение причин ДТП и снижение тяжести последствий аварии на пассажирском транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU