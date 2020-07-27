Камеры записали, как водитель Lexus сбил пешехода на Университетской набережной
Момент ДТП на Университетской набережной, где водитель Lexus насмерть сбил пешехода, попал на видео.
Момент смертельной аварии на Университетской набережной. Видео: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
На кадрах видно, как мужчина перебегает дорогу, и тут в него влетает легковушка. От удара его подбросило в воздух.
Водитель признается, что всеми силами пытался избежать трагедии, но пешеход даже не смотрел по сторонам и бежал прямо, «как олень».
В отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска просят горожан переходить дорогу только по пешеходным переходом и быть особо внимательными в темное время суток. Также с 27 по 30 июля в регионе проходи профилактическое мероприятие «Автобус», цель которого устроение причин ДТП и снижение тяжести последствий аварии на пассажирском транспорте.
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ИСТОЧНИК KP.RU