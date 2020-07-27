2020-07-27T19:42:42+03:00
Общество

Губернатор Шумков нашел решение по восстановлению экономики Курганской области

Он планирует строительство индустриальных парков, которые увеличат оборот денежных средств в регионе
Рустам ЯХИН
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Всего должно появиться 7 таких площадок в течение полутора лет. Фото: vk.com / Вадим Шумков.Всего должно появиться 7 таких площадок в течение полутора лет. Фото: vk.com / Вадим Шумков.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказался об экономической ситуации в Зауралье. По его словам, регион «незаметно превратился в территорию, ставшую синонимом деградации». Он отметил, что помощи со стороны «иноземных инвесторов» ожидать не стоит, а следует решать проблему самостоятельно. Для этого Шумков планирует построить индустриальные парки, которые создадут дополнительные рабочие места и увеличат приток денежных средств в Зауралье.

— Потому в части восстановления реального сектора было принято решение о создании сети площадок с высокой готовностью инфраструктуры — индустриальных парков. Это готовые для установки оборудования цеха либо земельные участки с сетями под создание новых предприятий. В этом году к завершаемому проекту индустриального парка на базе КЗКТ добавляем еще 2 площадки в Кургане и 1 в Варгашах. В плане — Далматово и Катайск. Всего должно появиться 7 таких площадок в течение ближайших 1.5 лет. А на них — десятки и десятки новых производств с новыми рабочими местами, — написал в соцсетях губернатор Курганской области.

Помимо этого, Шумков высказался о дополнительной помощи в сфере промышленного производства. Так, инвесторам, заходящим на такие площадки, предлагаются субсидии на приобретение нового оборудования либо займ под 0.1% годовых. Не обошел стороной губернатор и предпринимателей Кургана. Он заявил, что они могут также воспользоваться микрозаймом под 0,1% для улучшения и реконструкции собственных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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